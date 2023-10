Paszkwil TVN na Konfederację. Mentzen powiedział to Kraśce prosto w oczy: Gratuluję reportażu. Naprawdę godny TVP [VIDEO]

- Reklama -

W materiale „Faktów” TVN pojawił się tendencyjny materiał o Konfederacji. Sławomir Mentzen powiedział prosto w oczy Piotrowi Kraśce, że to standardy godne TVP.

Mentzen był gościem Kraśki po „Faktach” w TVN. Tuż przed rozmową stacja sprzyjająca tzw. totalnej opozycji wyemitowała materiał o Konfederacji, w którym powtórzyła powielane od lat kłamstwa i półprawdy nt. konserwatywno-wolnościowego ugrupowania.

Wyciągnięto oczywiście najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi Korwin-Mikkego oraz przypomniano, że legendarny wolnościowiec był niedawno obecny na kongresie założycielskim fundacji Patriarchat. W tym kontekście zacytowano szokujące wypowiedzi Ronalda Laseckiego i stwierdzono, że „Konfederacja brata się z fundacją Patriarchat”. Wszyscy politycy prawicowego ugrupowania się od tego od razu odcięli, podkreślano też wielokrotnie, że Korwin-Mikke nie ma nic wspólnego z fundacją, a na spotkanie przyszedł, bo został zaproszony i nie wiedział, jakie tezy będą tam głoszone. Tej strony medalu TVN oczywiście nie pokazał.

Dalej mieliśmy przypomnienie awantury o psach, postaci Kai Godek, już dawno niezwiązanej z Konfederacją, wyciągnięcie wypowiedzi typu „zakaz pedałowania”, „batożenia homoseksualistów” czy innych najbardziej skrajnych (np., że WiFi powoduje raka) od nic nie znaczących postaci, a na koniec przypomnienie słynnej „piątki Mentzena” z 2019 roku, która była już odmieniana przez wszystkie przypadki i ani przez moment nie była programem Konfederacji.

Po przywitaniu się z widzami, Mentzen powiedział Kraśce prosto w oczy: – Gratuluję, panie redaktorze, reportażu. Naprawdę godny TVP.

– Pan się nie zgadza z poglądami przedstawicieli Konfederacji, które są w tym materiale zawarte? – pytał Kraśko.

– Nie zgadzam się z tym reportażem, który jest godny TVP. W tym reportażu, i nie tylko w tym, bo w poprzednim, który też oglądałem, kłamaliście państwo chociażby na temat mojego brata. Powiedzieliście, że jest oskarżony, kiedy w ogóle nie jest oskarżony – odpowiadał Mentzen, ale wypowiedź ta była przerywana wstawkami Kraśki. – Proszę pozwolić mi sprostować kłamstwa (…) tych kłamstw jest tak dużo – próbował przebić się Mentzen.

W dalszej części rozmowy Kraśko przyjął taktykę, by przepytywać Mentzena ze skrajnych wypowiedzi innych, często nic nie znaczących polityków Konfederacji. W pewnym momencie Mentzen odbił piłeczkę i sugerował, by Kraśko następnym razem pytał Tuska o wypowiedzi np. Romana Giertycha sprzed lat. Na to Kraśko stwierdził, że… Tuska może pytać o wypowiedzi Tuska, ewentualnie Rafała Trzaskowskiego. Najwyraźniej w przypadku Mentzena tych samych kryteriów zastosować się nie da.

Współprzewodniczący Konfederacji zwrócił także uwagę, że w całych środowych „Faktach” TVN nie zamieszczono choćby wzmianki o kampanijnych ruchach Konfederacji, a mnóstwo czasu poświęcono totalnej opozycji. Wskazywał, że cytaty, o które pyta Kraśko, są wycięte z kontekstu i proponował, by redaktor pytał Tuska np. o jego wypowiedź „znajdzie się kij na tęczowy ryj”, która – co zaznaczył Mentzen – także jest wycięta z kontekstu, podobnie jak wypowiedzi polityków Konfederacji przytaczane przez TVN.

Na koniec kilkunastominutowej rozmowy Mentzen zauważył, że Kraśko ani razu nie zapytał o program Konfederacji, zawarty w Konstytucji Wolności, którą partia, której współprzewodniczy Mentzen, opublikowała w czerwcu br. – Nie macie chociaż minimum przyzwoitości. Nie traktujecie nas uczciwie – podkreślił.

Mentzen krótko skomentował na Twitterze wywiad w TVN. „Po dzisiejszym materiale w TVN doskonale widać, że jesteśmy sami przeciwko wszystkim. Zwalczają nas TVP i TVN, PiS i PO. Jesteśmy dla nich największym zagrożeniem i jedyną alternatywą. I my to w końcu wygramy. Przewrócimy im ten stolik!” – napisał.

Wizyta Mentzena w TVN była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Poniżej prezentujemy wybrane opinie.

Pierwszy raz widzę red. Piotra Kraśko w potrzasku. Nie radzi sobie ze Sławomirem Mentzenem. Ani trochę sobie nie radzi. pic.twitter.com/450YpKkHjJ — Anna Derewienko (@ADerewienko) October 11, 2023

Pozamiatać profesjonalistów z TVN jak wyrobników z TVP, to wyczyn. Kraśko nie panował nad dyskusją mimo, że przerywał i mówił przez 3/4 jej czasu. — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) October 11, 2023

Nie wierzę w to co widziałem Piotr Kraśko niczym funkcjonariusz @tvp_info, a jest przecież z @tvn24 @SlawomirMentzen wypadł całkiem dobrze. — Przemek Kolat (@PrzemekKolat) October 11, 2023

Pytanie:

Czy to Kraśko jest Rachoniem TVN czy Rachoń jest Kraśko TVP? — Państwo Minimum (@PanstwoMinimum) October 11, 2023

Pan Piotr Kraśko nawet nie dał możliwości się wypowiedzieć. Nie jestem zwolenniczką konfederacji, ale chciałabym wysłuchać co Pan Mentzen ma do powiedzenia, a nie Pan redaktor. pic.twitter.com/Fdiue1EN05 — Zakochana w procentach (@procentovelove) October 11, 2023