Gwiazdorska obsada list Konfederacji. Serialowa aktorka startuje do Sejmu

Z listy nr 5 z komitetu KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, z miejsca nr 20, w okręgu wyborczym nr 19. startuje znana aktorka serialowa. Polacy kochają produkcje, w których wystąpiła.

Choć duża część mainstreamu jest wrogo nastawiona do Konfederacji, to zdarzają się wyjątki. Z warszawskiej listy prawicowej koalicji startuje do Sejmu np. znana aktorka serialowa.

Kandydatka na posłankę, o której mowa, to Agnieszka Zduńczyk, którą Polacy znają z takich seriali jak m.in. „Doręczyciel”, „Kocham Klarę”, „Pensjonat pod różą” oraz „Miasteczko”.

Poza serialami aktorka grywa również w teatrze. Zduńczyk jest absolwentką Camerimage Film School – Studium Sztuki Filmowej i Technik Telewizyjnych.

„15 października proszę o głos na miejsce 20. na liście Konfederacja w okręgu Warszawa i Zagranica 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Uprościmy podatki, zakończymy absurdalny rozrost aparatu państwa, obronimy chrześcijańskie wartości!” – pisze aktorka w swoich mediach społecznościowych.

W Konfederacji, a dokładnie w partii Nowa Nadzieja, działa również syn Zduńczyk oraz nieślubny syn Jana Machulskiego – Wojciech Machulski.