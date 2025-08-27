WIDEO
Targi Książki Patriotycznej w Rzeszowie. Przyjdź i spotkaj się z autorami „Najwyższego Czasu!”

Zapraszamy na Targi Książki Patriotycznej w Rzeszowie. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 30 sierpnia 2025 roku (ul. Podwisłocze 48, Hotel Prezydencki). Jesteśmy w godzinach 10.00-19.00!

Impreza zrzesza największe, niepokorne wydawnictwa w naszym kraju. Wśród prawicowych autorów, którzy pojawią się na targach, wielu to publicyści naszego magazynu i portalu nczas.info.

KIEDY: 30 sierpnia 2025, godz. 10:00-19:00.
GDZIE: Hotel Prezydencki (ul. Podwisłocze 48), Rzeszów.

 

Opłata za wstęp „co łaska” dla opłacenia kosztów organizacji!

