W Wilanowie cisza gra, aż Murzyn z cegłą pójdzie w tan. Bójka obcokrajowców pod osiedlowym sklepem [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z Wilanowa w Warszawie. Pod osiedlowym sklepem koło blokowiska pobiło się dwóch murzynów. W ruch poszły cegły i coś, co wyglądało na ostry przedmiot. Policja miała odpuścić sobie interwencję.

Co prawda nie było w pobliżu Dino, ale i tak było ciekawie. W Wilanowie w biały dzień pod osiedlowym sklepem doszło do bójki dwóch murzynów.

„Murzyni na Wilanowie. Bójka z użyciem ostrego narzędzia. Podesłane od obserwującego który sam to nagrał” – napisał na X PapJeż p0lak, który udostępnił materiał wideo.

Zrelacjonował też opis osoby, która nadesłała film.

„Dziś około godziny 15 pod Carrefourem w okolicy ulicy Herbu Szreniawa na Wilanowie dwójka murzynów zaczęła bójkę. Jak widać na nagraniu jeden z nich ma w ręku ostre narzędzie którym stara się zaatakować drugiego” – czytamy w opisie filmu.

„Osoba która nagrywała twierdzi, że policja przyjechała po około 15 minutach, odbyła rozmowę z panami i stwierdzili, że wszystko jest ok. I mimo tego, że widzieli ostre narzędzie na przybliżeniu na nagraniu to nikogo nie zatrzymano, sprawa zamknięta” – napisano.

„Do tego jeszcze panowie zaczęli rzucać w siebie cegłami” – dodał w opisie kolejnego nagrania PapJeż p0lak.

Na koniec zażartował, że „jeżeli takie bójki są pod kerfurem to co będzie pod Dino?”. Jednakże w tym nomen omen czarnym humorze przerażające jest to, jak szybko po rządach PiS staliśmy się państwem multikulturowym. Wystarczyło osiem lat, by „dogonić” Zachód w tej kwestii, który niszczył się przecież przez dekady.