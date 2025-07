Nowe fakty ws. bójki legalnych imigrantów w centrum Warszawy. Napastnik złożył zawiadomienie na ofiarę napaści

- Reklama -

Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące bójki imigrantów pod Dworcem Centralnym w Warszawie. Obaj przebywają w Polsce legalnie.

Jak pisaliśmy wcześniej, pod Dworcem Centralnym w Warszawie w biały dzień doszło do bójki dwóch osób. Na nagraniu widać było, jak murzyn okłada pięściami innego człowieka, najpewniej białego.

Do sprawy odniosła się policja. Obecnie sprawa jest badana. W komunikacie przekazano, że „w momencie rozpoczęcia interwencji mężczyźni nie atakowali się, stali i oświadczyli policjantom, że doszło między nimi do kłótni i rękoczynów, ale żaden nie chce w tej sprawie składać zawiadomienia”. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

„Onet” ujawnił nowe informacje w tej sprawie. 33-letni Turek – na nagraniu ten bielszy – złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 20-letniego murzyna z USA.

– Zawiadomienie dotyczy uszkodzenia ciała – powiedział „Onetowi” mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Co zabawne, zebrane materiały dowodowe wskazują, że to Turek zaatakował murzyna. Ale jako, że to III RP to wcale nie przesądza o sytuacji. Amerykanin bowiem przewrócił napastnika na ziemię i dalej bił, co może – choć nie musi – zostać uznane za bzdurę, jak np. „przekroczenie granic obrony koniecznej”, choć nic takiego istnieć w cywilizowanym państwie nie powinno.

Obaj imigranci przebywają w Polsce legalnie. Ich tożsamość jest znana policji.

Za uszkodzenie ciała grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.