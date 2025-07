Murzyn okłada pięściami leżącego człowieka w samym centrum Warszawy. „Po europejsku” [VIDEO]

- Reklama -

Nagranie wykonał kierowca samochodu na parkingu przez Dworcem Centralnym w Warszawie. Po otwarciu drzwi widzimy, jak murzyn bije jakiegoś człowieka. Bitym jest najpewniej biały, choć niektórzy internauci twierdzą, że to Azjata.

Gdy biały pada na ziemię, murzyn staje nad nim i dalej okłada go pięściami. Na nagraniu nie widać, by jakikolwiek z przechodniów reagował, choć było to w dzień, a w tle widać przemieszczających się a nawet stojących obok ludzi.

„Po europejsku” – skomentował jachcy udostępniając nagranie.

Nie wiadomo, jaki jest kontekst sytuacji. Obok jest pojazd z logiem Bolt, w którym nie widać nikogo w środku. Niektórzy internauci spekulują, że to murzyn może być kierowcą tego pojazdu, a jego zachowanie spowodowane było brakiem zapłaty za przejazd.

Inni internauci sugerują, że murzyn mógł być zaczepiany słownie. Jego napaść fizyczna miałaby się wziąć stąd.

Równie dobrze może być to po prostu napaść murzyna na białego albo nieudany napad białego na murzyna.

Pewne jest jednak, że żaden z nich świętym Jurasem nie jest, a więc i policja nie zjawiła się w błyskawicznym tempie.