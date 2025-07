Przełom w Europie? Chcą deportacji WSZYSTKICH imigrantów i ich dzieci

- Reklama -

„Nareszcie ktoś! Vox otwarcie opowiada się za deportacją 8 milionów imigrantów i ich dzieci, w tym legalnych, którzy nie integrują się z hiszpańskim obyczajami” – napisał na X Adam Gwiazda, udostępniając artykuł z portalu elpais.com.

Rzecznik partii Rocío de Meer powiedziała, że „proces będzie złożony, ale konieczny dla przetrwania narodu hiszpańskiego”.

„Propozycja obejmuje audyt obywatelstwa i deportację m. in. przestępców, osób narzucających obce religie czy żyjących na koszt państwa” – napisał Gwiazda.

🇪🇸 Nareszcie ktoś! Vox otwarcie opowiada się za deportacją 8 milionów imigrantów i ich dzieci, w tym legalnych, którzy nie integrują się z hiszpańskim obyczajami. Rocío de Meer, rzeczniczka partii, twierdzi, że proces będzie złożony, ale konieczny dla przetrwania narodu… pic.twitter.com/0BjHZNRXJc — Adam Gwiazda (@delestoile) July 9, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

W artykule czytamy, że partia Vox otwarcie podniosła postulat deportacji ośmiu milionów imigrantów oraz ich dzieci.

„Podczas gdy PP (Partia Ludowa) przyjęła niektóre propozycje Vox przeciwko nielegalnym imigrantom na swoim kongresie w ten weekend, takie jak narzucanie przeszkód w dostępie do usług publicznych i pomocy społecznej, partia Santiago Abascala wkroczyła na ksenofobiczny dryf, przyjmując idee najbardziej rasistowskiej europejskiej skrajnej prawicy” – grzmi redakcja hiszpańskiej, lewicowej gazety El Pais.

Rzecznik Vox ds. sytuacji nadzwyczajnej demograficznej i polityki społecznej Rocío de Meer na poniedziałkowej konferencji prasowej wprost postulowała deportację „siedmiu lub ośmiu milionów osób pochodzenia obcego, w tym imigrantów drugiego pokolenia”.

„Chociaż celem konferencji prasowej było przedstawienie propozycji partii w odpowiedzi na aresztowanie 28-letniego malijskiego uchodźcy mieszkającego w ośrodku dla migrantów w Alcalá de Henares (Madryt) jako domniemanego sprawcy gwałtu na 21-letniej kobiecie, środki, które przedstawiła, miały niewiele wspólnego z kwestiami niepewności obywateli, a wszystko ze sposobem zachowania rzekomo hiszpańskiej tożsamości, która rzekomo jest zagrożona przez przybycie cudzoziemców” – napisano.

Narracja wskazuje, że postulat wywołał wściekłość lewactwa. Partia polityczna bowiem otwarcie podniosła postulat, którego dotychczas nikt nie odważył się podnieść wśród partii parlamentarnych w państwach UE.

Co ciekawe, redakcja El Pais wspomina w swoim stylu, którego już cytować nie będziemy, że na wspomnianej konferencji wyśmiewano klimatystów i ich ideologię opartą o straszenie apokalipsą. To wskazuje, że sprzeciw wobec klimatyzmu w społeczeństwach europejskich jest powszechny i duży, wbrew narracji mediów mętnego nurtu.

– Jeśli na 47 milionów mieszkańców naszego kraju około siedmiu, a może nawet więcej niż siedmiu, bo musimy uwzględnić drugie pokolenie, osiem milionów to osoby o różnym pochodzeniu w bardzo krótkim czasie, to niezwykle trudno im przystosować się do naszych zwyczajów i obyczajów. Zjawisko to, spowodowało zmiany w społeczeństwie hiszpańskim tak, że ulice często nie należą już do Hiszpanów, a spokój wielu miasteczek, dzielnic i placów nie jest już taki sam – stwierdziła de Meer.

– Istnieje tylko jedno […[ rozwiązanie, a zatem wszystkie te miliony ludzi, którzy niedawno przybyli do naszego kraju i nie dostosowali się do naszych zwyczajów, a w wielu przypadkach wywołali sceny niepewności w naszych dzielnicach i okolicach, będą musiały wrócić do swoich krajów – podkreśliła.

– Jesteśmy zaangażowani w ten proces reemigracji, ponieważ wierzymy, że istnieje coś ważniejszego do zachowania i mamy prawo do przetrwania jako naród. […] W tym momencie uważamy, że należy wdrożyć masowe procesy reemigracji, aby złagodzić wszelkie szkody wyrządzone przez politykę systemu dwupartyjnego. Dla nas nie ma innej opcji – to obowiązek – kontynuowała rzecznik Vox.

W dalszej części artykułu elpais.com porównuje Vox do niemieckich neonazistów tworząc wybitnie absurdalne teorie spiskowe, więc na tym cytowanie tego komentarza portalu skończymy. Redakcja natomiast przyznaje, że imigranci to ogromna część obecnego społeczeństwa w Hiszpanii.

„Według najnowszych danych INE (Narodowego Instytutu Statystyki i Spisu Ludności), Hiszpania liczy 49,1 miliona mieszkańców, z czego 6,9 miliona (14,1 proc. ogółu) to obcokrajowcy. 9,4 miliona z całej populacji urodziło się poza Hiszpanią, choć wielu z nich to Hiszpanie” – czytamy.

Ważne jest to, że sprzeciw wobec imigrantów i podmiany ludności oraz postulat deportacji całych mas imigrantów jest już w obiegu. Czy i kiedy pojawi się w Polsce, w szczególności do Słowian z kraju niełacińskiej cywilizacji?

Dominik Cwikła