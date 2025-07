Marsz Milczenia w Toruniu. Oddadzą cześć pamięci Klaudii zamordowanej przez imigranta z Wenezueli

- Reklama -

W niedzielę w Toruniu odbędzie się Marsz Milczenia, by oddać cześć Klaudii, która zmarła po napaści przez imigranta, który do Polski przybył legalnie.

W szpitalu w Toruniu zmarła 24-latka, która w nocy z 11 na 12 czerwca została brutalnie napadnięta przez 19-letniego imigranta z Wenezueli w Parku Glazja w Toruniu. Poinformowano o tym pod koniec czerwca.

Wenezuelczyk przybył do Polski legalnie. Potem jednak wygasło mu pozwolenie na pobyt, a pomimo tego pozostał w kraju.

19-latek z Wenezueli Yomeykert R.-S. usłyszał 13 czerwca zarzut usiłowania zabójstwa Klaudii K. Obcokrajowcowi grozi dożywocie. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

Choć rząd milczy, ludzie domagają się więcej informacji.

„Dziś oficjalnie zapytaliśmy MSWiA o zbrodniarza Yomeykerta R.-S, który napadł na 24-letnią Klaudię. Temat był cały czas wyciszany przez media głównego ścieku w tym data śmierci” – poinformował na X Przemysław Binkowski z Konfederacji.

Udostępnił też zaproszenie na Marsz Milczenia, który odbędzie się w Toruniu w tę niedzielę. Wyruszy on o godz. 15 spod Pomnika Kopernika na Starym Rynku i zakończy się w Parku Glazja. Zaprasza na nie lokalny działacz Przemysław Deczyński.

„Zachęcamy wszystkich uczestników Marszu o zabranie ze sobą białej róży – symbolu czystości i niewinności, jako formy uczczenia pamięci ś.p. Klaudii. Niech morze białych róż zaleje Glazję” – napisano.

„Zachęcamy wszystkich uczestników Marszu o zabranie ze sobą białej róży – symbolu czystości i niewinności, jako formy uczczenia pamięci ś.p. Klaudii. Niech morze białych róż zaleje Glazję”

Do sprawy odniósł się też redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

„Wenezuela ma ruch bezwizowy z UE, bo unijne lewackie elity wprost uwielbiają tamtejszych lewackich kacyków. Dlatego 24-latka z Torunia musiała zginąć w męczarniach” – napisał na X dr Tomasz Sommer.

Z kolei Dominik Cwikła z nczas.info podkreślił, że m.in. ze względu na nawałę imigrantów należy przywrócić w Polsce karę śmierci, ponieważ nachodźcy z pewnych państw nie będą odczuwali strachu przed więzieniem państwa europejskiego.

„Primo – zdaje się, że o ile sprawca przebywał w Polsce nielegalnie (wygasło mu pozwolenie na pobyt), to do Polski przybył legalnie. Secundo – nawet jeśli dostanie dożywocie, to przy realiach wenezuelskiej codzienności i tak będzie to dla niego kurort. Więc należy szczególnie w kontekście nawały imigrantów ściągniętych przez PiS przywrócić karę śmierci, między innymi dla takich przypadków, gdzie nie ma innego sposobu, by obcokrajowca odstraszyć” – napisał na X Dominik Cwikła.