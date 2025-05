Polski murzyn ustawia Ukraińca do pionu na stacji paliw. „To się nazywa asymilacja” [VIDEO]

- Reklama -

Nietypowa sytuacja uwieczniona na nagraniu. Na stacji benzynowej czarnoskóry mężczyzna uświadamiał Ukraińcowi, że tu jest Polska a nie Ukraina. W sieci zawrzało.

Krótkie nagranie, które ukazało się w mediach społecznościowych, zyskało sporą popularność. Widać na nim scenę, która rozegrała się na jednej ze stacji benzynowych gdzieś w Polsce.

– Sp*******j, k***s jeden – mówi czarnoskóry mężczyzna.

– This is Poland, not Ukraine. I am Polish, you are Ukrainian (pol. Tu jest Polska, a nie Ukraina. Ja jestem Polakiem, ty Ukraińcem) – stwierdził dalej murzyn.

– I co? – pytał Ukrainiec.

– Ja jestem Polak, ty nie Polak – dodał.

Nagranie wzbudziło wiele emocji.

„Cudne. To się nazywa asymilacja” – skwitował publicysta Łukasz Warzecha.

„Nie znam kontekstu rozmowy ale jestem w stanie zaakceptować owego właśnie człowieka, który się asymiluje, wnosząc to po tym jak mówi że jest “Polakiem” i używa do tego soczystej gwary średniowiecznej. Powszechnie wiadomo że J. polski należy do grupy najtrudniejszych a tu proszę” – napisał Marcin 'Sharp’ Ostrowski.

Niektórzy internauci cytowali także Wincentego Lutosławskiego. „Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przejmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczyniania się do rozwoju bytu narodowego Polaków” – przypomniał fragment z „Posłannictwa Polskiego Narodu” Uśmiechnięty Krecik Biblioteczny Official.