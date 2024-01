Mistrz UFC do działacza LGBT: „Infekujesz. Jesteś definicją słabości” [VIDEO]

- Reklama -

Sean Strickland to mistrz w wadze do 84 kilogramów. Jego wygrana walka o mistrzowski pas z Israelem Adesanyim była jedną z większych niespodzianek dla fanów MMA.

Strickland znany jest z ciętego języka i wygłaszania niepoprawnych politycznie opinii. Niedawno o fighterze było głośno, bo używając broni, odstraszył włamywacza.

Teraz champion mieszanych stylów walki znów zwrócił na siebie uwagę, zwracając się w ostrych słowach do „aktywiszcza” LGBT, które zadawało mu pytanie podczas konferencji prasowej.

– Dziesięć lat temu bycie transem oznaczało, ku*wa, chorobę psychiczną – powiedział Sean – ale potem ludzie tacy jak ty wśliznęli się do tego świata. Infekujesz. Jesteś definicją słabości. Na tym świecie nie jest dobrze z powodu takich ludzi jak ty.

– Najlepsze jest jednak to, że świat tego nie kupuje. Świat nie kupuje twoich pie**olonych bzdur. Świat nie przytakuje ci i nie mówi, że, no hej, to prawda, laski mają fi*ty. Nie. Świat mówi: są dwie płcie. Świat mówi: nie chcę, aby w szkole moje dzieci uczone były, z kim mają się bzykać. Nie chcę, żeby były uczone o swoich preferencjach seksualnych – mówił dalej sportowiec..

– Ten koleś jest naszym wrogiem. Jeśli szukacie wroga, to jest nim ten właśnie sku*wiel.