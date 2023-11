Marsz Niepodległości. Narodowcy przeciw Konfederacji i lewackie próby blokady. RELACJA NA ŻYWO [VIDEO]

- Reklama -

Oficjalnie Marsz Niepodległości rozpoczął się o godz. 14, a manifestacja z ronda Dmowskiego wyruszyła niespełna godzinę później. Tegoroczny przemarsz idzie pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Po godz. 12.30 odbyła się konferencja prasowa, na której szef straży Marszu Niepodległości przekazał, że straż zabezpiecza całą trasę przemarszu.

RELACJA NIE ODŚWIEŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE.

16.54 – Na scenie pod Stadionem Narodowym trwają przemówienia. Z medialnych ujęć wynika, że niektórzy uczestnicy ciągle są na moście Poniatowskiego.

16.37 – „Jeszcze Polska nie zginęła” – to jest teza, śmiała teza, zważywszy na trudne okoliczności (…) Jeśli chcemy, żeby rzeczywiście nie zginęła, no to w paru sprawach trzeba się ogarnąć – powiedział w rozmowie z Ewą Zajączkowską-Hernik poseł Grzegorz Braun.

Czytaj więcej: Grzegorz Braun: „W paru sprawach trzeba się ogarnąć” [VIDEO]

16.28 Niektórzy uczestnicy dotarli już na Błonia Stadionu Narodowego. Według medialnych relacji końcówka przemarszu znajduje się za Mostem Poniatowskiego. „Tysiące patriotów idzie w Marszu Niepodległości!” – napisał na portalu X Malewski.

Czoło #MarszNiepodleglosci2023 wchodzi na błonia Stadionu Narodowego. Jednocześnie nie widać końca Marszu na Moście Poniatowskiego. Tysiące patriotów idzie w Marszu Niepodległości! — Bartosz Malewski (@BartoszMalewski) November 11, 2023

16.10 Głos w sprawie marszu zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Przez cały czas marsz jest obserwowany. O wszystkich incydentach, które są niebezpieczne i niezgodne z prawem informujemy policję – powiedział podczas konferencji prasowej. Trzaskowski dodał, że frekwencję marszu oceniają na „mniej więcej 40 tys. uczestników”.

15.52 „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa!”, „Polska państwem narodowym” czy „Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się Unii nie popiera” – to niektóre z podnoszonych podczas marszu haseł, budzących oburzenie tzw. salonu.

15.40 Na marszu pojawiły się m.in. takie transparenty: „IV Rzesza NIE, Polska TAK” oraz „Nie chcemy być obywatelami IV Rzeszy Niemieckiej”.

Takie tnsparenty na Marszu Niepodległości w Warszawie pic.twitter.com/fgzBVZKmZl — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) November 11, 2023

15.27 Trasę marszu, oprócz klimatystów, próbowali zablokować także demonstranci z tęczowymi flagami. „Wśród nich była również babcia Kasia. Skończyło się na utarczkach słownych” – podaje dziennikarz Radia Zet, Piotr Drabik. Zostali odizolowani przez straż marszu.

Na czele #MarszNiepodleglosci straż pochodu narodowców odizolowała demonstrantów z tęczowymi flagami. Wśród nich była również babcia Kasia. Skończyło się na utarczkach słownych #11listopada @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/e8mnlR5u0y — Piotr Drabik (@piotrdrabik) November 11, 2023

15.22 Podczas manifestacji, na autobusie Konfederacji, wywiadu Ewie Zajączkowskiej-Hernik udzielił poseł Grzegorz Braun. Co ciekawe, niektóre z podnoszonych przez niego haseł zacytowano na antenie TVN24. „Piekło zamarzło” – pisze wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk.

Piekło zamarzło. Na TVN24 zacytowali właśnie hasła @GrzegorzBraun_ z Marszu Niepodległości. Było o Polexicie, „Stop Ukrainizacji Polski” i „Stop USRaelizacji Polskiej Racji Stanu”. — Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) November 11, 2023

15.15 – Marsz Niepodległości nie jest wydarzeniem, na które my kogokolwiek zapraszamy. (…) Jeśli ktoś zgadza się z wartościami, które podnosimy – wolności, niepodległości – to każdy może się czuć zaproszony – powiedział w rozmowie z „Onetem” prezes stowarzyszenia Malewski.

15.11 Za samochodem organizatorów ciągnięte są dwie flagi – unijna oraz LGBT.

Marsz Niepodległości. Tak potraktowali flagę Unii Europejskiej https://t.co/xOSc4J9Cz9 pic.twitter.com/Goh1kasoKP — Wirtualna Polska (@wirtualnapolska) November 11, 2023

15.04 Na Marszu pojawił się także redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” oraz portali nczas.com i nczas.info Tomasz Sommer.

15.00 Na wydarzeniu pojawił się także były prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. W rozmowie z „Onetem” wypowiedział się w sprawie „kolegów”, którzy go „obalili” podczas walnego zgromadzenia. – Ci panowie są kłamcami i oszustami. Mam nadzieje, że w najbliższym czasie będę mógł to udowodnić – powiedział Bąkiewicz.

14.47 Przemówienie Krzysztofa Bosaka było zakłócane przez część narodowców. Padały hasła w kierunku Konfederacji: „Konfa wy my śmiecie, Polaków oszukujecie” oraz „Politycy, sprzedawczyki”.

„Konfa wy my śmiecie, Polaków oszukujecie” „Politycy, sprzedawczyki” – krzyczy kolumna narodowa w stronę Krzysztofa Bosaka, który teraz przemawia do tłumu na Marszu Niepodległości. pic.twitter.com/5OrxFdGAOp — Dominik Serwacki 🇵🇱 ✍️ 🌍 (@DominikSerwacki) November 11, 2023

14.34 Klimatyści zablokowali trasę Marszu Niepodległości. Sprawnie i szybko zostali usunięci przez policję.

Dwójka radykałów z organizacji @PolscyEkolodzy zatrzymana podczas #MarszNiepodleglosci2023. Jak informują świadkowie, aktywiści próbowali przykleić się do asfaltu… klejem do drewna. 😂 pic.twitter.com/qTBeYqDOLC — OstatniaProsta  (@xOstatniaProsta) November 11, 2023

Marsz Niepodległości nie wyruszył. Trasę zablokowali aktywiści klimatyczni. Interweniuje policja https://t.co/TkYR8bLElD pic.twitter.com/HNk3MPTasb — Interia (@Int_Wydarzenia) November 11, 2023

14.27 Przemawia także Krzysztof Bosak. – Łączy nas przywiązanie do polskich barw i państwa polskiego, wiara, szacunek do wiary katolickiej, wartości chrześcijańskich, które kształtowały podstawy kultury i prawodawstwo w naszym kraju – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

14.24 – Każdy z nas dzisiaj musi podejmować aktywność, działania, by niepodległości nie utracić. Rosja toczy brutalną wojnę na Ukrainie. Wiemy doskonale, że Rosja rości sobie prawa także do państwa polskiego. Nie ma na to naszej zgody – powiedział Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

14.20 Na profilu Marszu Niepodległości na portalu X zaprezentowano zdjęcie czoła marszu z hasłem tegorocznej edycji wydarzenia: Jeszcze Polska nie zginęła!

14.15 Zgromadzeni na rondzie Dmowskiego mają ze sobą flagi narodowe, część nosi biało-czerwone opaski na ramionach, inni poprzypinali do kurtek kotyliony. Niektórzy założyli też wianki i czapki w kolorach narodowych. Widać też transparenty z hasłami „Bóg, honor, ojczyzna”, „Tak dla życia” czy „Warto być Polakiem”.

14.01 Uczestnicy Marszu Niepodległości obecni na rondzie Dmowskiego odpalili race, a także odśpiewali hymn.

13.41 Na miejscu jest autobus Konfederacji Wolność i Niepodległość. Są też przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej maszerujący m.in. z hasłami „Stop USraelizacji polskiej racji stanu” oraz „Polexit. Nie dla eurokołchozu”.

Jeśli Marsz Niepodległości to tylko z treścią właściwą do osiągnięcia Niepodległości Polski 🇵🇱🇵🇱🇵🇱#MarszNiepodleglosci2023 pic.twitter.com/CVoOdAelrH — Wojciech Siński (@WojciechSinski) November 11, 2023

13.00 W pobliżu ronda Dmowskiego zaczęli gromadzić się uczestnicy. Wielu z nich trzyma w rękach flagi narodowe. Na trasie przemarszu widać znaczne siły policji.